Nuovi guai per la Tesla: richiamate 123 mila vetture elettriche

Milano (askanews) - Viaggia verso Marte ma ha problemi a circolare sulla Terra. Una nuova tegola si abbatte sulla Tesla. Il produttore di auto elettriche ha deciso di richiamare 123mila berline Model S in tutto il mondo per un problema al servosterzo. Secondo quanto riscontrato da tecnici e progettisti tre bulloni che fissano il motore del servosterzo sono potenzialmente a rischio corrosione a causa del sale usato contro il ghiaccio sulle strade in inverno e quindi c'è il concreto rischio di allentamento o rottura dei bulloni stessi. Nonostante ciò la Tesla rassicura i suoi utenti sostenendo che in ogni caso la sterzata in funzione manuale non dovrebbe essere compromessa.

Al momento sostiene la casa automobilistica, non si è verificato alcun incidente, ma la prevenzione viene prima di tutto per questo verrà data la priorità di intervento alle vetture immatricolate nei paesi più freddi.