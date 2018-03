La terza edizione Festival giovani di Gaeta dal 10 al 13 aprile

Gaeta, (askanews) - Conto alla rovescia per la terza edizione del Festival dei Giovani, che si svolgerà a Gaeta dal 10 al 13 aprile. Una iniziativa che si snoderà tra oltre 200 eventi e migliaia di giovani, dai 16 ai 19 anni. Obiettivo del Festival, organizzato da Strategica community in collaborazione con la Luiss Guido Carli e Intesa San Paolo, è quello di creare un luogo di incontro e confronto tra workshop, concerti, premiazioni, seminari e dibattiti.

Come ha spiegato l'ideatrice e responsabile della manifestazione Fulvia Guazzone, ceo e fondatrice di Strategica community in occasione della conferenza stampa di presentazione su un veliero ormeggiato ai piedi della cittadina laziale: "questa terza edizione vede dei numeri in crescita perché questo è un festival dell'ascolto. Quindi i ragazzi da tutta Italia arrivano a Gaeta per partecipare a più di 200 eventi, all'interno dei quali i protagonisti sono loro".

Attesi imprenditori, docenti universitari, startuppers, personaggi del mondo della formazione, dell'informazione, dello sport e dello spettacolo per interagire con loro. Il Festival, ha affermato il direttore generale della Luiss Giovanni Lo Storto, consente di intercettare lo sguardo dei giovani: "è un luogo in cui migliaia di ragazzi vengono per la prima volta a confrontarsi tutti assieme sui temi che li riguardano più direttamente: dal digitale ai social, all'Europa all'inclusione, ai temi legati all'immigrazione, alla diversità".

Si partirà martedì 10 aprile con l'inaugurazione della redazione del Festival, con studenti aspiranti giornalisti che racconteranno le quattro giornate con articoli, video, post, dirette social. La giornata di apertura sarà un'occasione per riflettere sui temi del lavoro e le nuove imprenditorialità. Il giorno seguente si passerà ai social, allo sviluppo sostenibile fino ad esibizioni di show cooking insieme a Chef stellati. Mercoledì ancora dibattiti e un grande concerto. Durante l'ultima giornata, venerdì 13, si terrà la finale del contest organizzato da Latuaideadimpresa dove gruppi di ragazzi presenteranno i propri progetti. Il Festival è un'occasione importante per Gaeta, sostiene il sindaco Cosmo Mitrano: "un evento importante che ci permette da un punto di vista turistico anche di fare promozione delle bellezze del nostro territorio. Noi siamo orgogliosi di avere questi giovani nella nostra città. Magari dalla città di Gaeta possono nascere prospettive per i nostri giovani italiani".