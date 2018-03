Andrea Febo: "Subii bullismo, ora dico 'Denunciate' l'aggressore"

Roma, (askanews) - "A tutti i ragazzi che subiscono bullismo dico: aggrappatevi alla mia esperienza. Io l'ho vissuto, non ho denunciato e ho dovuto fare un lavoro su me stesso per tanti anni. È una via troppo lunga e anche faticosa e dolorosa. Non lo fate; denunciate, è la via più corta. Vi liberate di qualunque problema. Non è vero che non c'è sostegno, non è vero che non c'è aiuto. Io ho parlato con Tiziana, alto dirigente della Polizia di Stato e loro sono molto disponibili ad aiutare chiunque avesse subito violenza". Andrea Febo, cantautore autore del brano vincitore del Festival di Sanremo 2018, "Non mi avete fatto niente", lancia un messaggio di sostegno per chi è vittima di episodi di bullismo. Febo ha presentato il nuovo progetto discografico con il brano "Denuncialo".