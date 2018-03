In Russia lutto e sgomento, l'omaggio alle vittime di Kemerovo

Mosca, 28 mar. (askanews) - Continua il commosso omaggio in Russia, alle vittime del terribile incendio nel centro commerciale di Kemerovo, in Siberia. Quattro giorni dopo la tragedia, che ha fatto almeno 64 morti - tra questi 41 bambini - il Paese fatica a riprendersi dallo sgomento e lo sdegno provocati dalle testimonianze di chi è riuscito a sfuggire all'inferno del centro "Ciliegia Invernale": bambini che si ritrovano chiusi in una sala cinematografica senza poter uscire, telefonate disperate ai genitori, l'inutile attesa di ordini di evacuazione mentre il fumo si fa denso, ragazzi che si buttano dalle finestre per tentare di salvarsi.

La popolazione continua a portare fiori e candele sul luogo dell'incendio che è diventato un altare per ricordare le vittime di questa tragedia.