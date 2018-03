Terrorismo, Viminale: rafforzati controlli nei luoghi di afflusso

Torino (askanews) - Rafforzati in tutta Italia i controlli anti terrorismo dopo le importanti operazioni a Foggia e Torino, ma anche a Latina che hanno evidenziato quanto la minaccia sia attuale. Il ministro dell'Interno, Marco Minniti al Viminale in occasione di una riunione straordinaria del Comitato di analisi strategica antiterrorismo ha ribadito che è stato deciso di tenere alto il livello di attenzione, intensificando le misure di vigilanza e di sicurezza a protezione degli obiettivi ritenuti più a rischio".

Particolare soddisfazione è stata espresa per l'arresto di un 23enne italo-marocchino, Elmahdi Halili, considerato l'ideologo dell'Isis e autore del primo testo di propaganda dell'estremismo islamico in italiano. E' finito in manette a Torino nell'ambito di un'operazione antiterrorismo scattata in varie città, da Milano a Napoli. L'uomo, che stava progettando attacchi con camion, cercava di arruolare "lupi solitari" pronti a entrare in azione. Al momento dell'arresto Halili ha gridato: "Tiranni! Vado in prigione a testa alta".