A Parigi omaggio in Sinagoga a Mireille Knoll

Roma, (askanews) - Una commovente cerimonia nella sinagoga di Tournelles a Parigi in memoria di Mireille Knoll, la ottantenne ebrea bruciata viva a Parigi in un orribile gesto antisemita.

Alla celebrazione hanno preso parte numerose personalità politiche, tra le quali la sindaca di Parigi Anne Hidalgo.

La questione in Francia ha assunto anche i contorni politici. Indicati come ospiti indesiderati dal Consiglio rappresentativo delle istituzioni ebraiche di Francia, Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon sono stati costretti ad abbandonare la marcia bianca in memoria di Knoll.

Le Pen è stata costretta ad abbandonare il corteo dopo le invettive ricevute. La presidente del Fronte Nazionale ha successivamente fatto ritorno, ma a debita distanza dal corteo, protetta da un cordone di forze dell'ordine e di uomini della security.