The Pills: Frizzi ha commosso molti perché lavorava con dignità

Roma, (askanews) - "Credo che tutte le persone poi di fatto percepissero una persona di una grande sincerità, spontaneità e positività. Questa cosa ha lasciato storditi un po' tutti quanti, anche noi, che sicuramente non siamo fan dei programmi di Frizzi. È stata una persona che ha lavorato con grande dignità, questa cosa è il motivo per cui comunque tanta gente si è sentita trasportata dopo la sua morte, perché era veramente una persona che ha lavorato con grandissima dignità": così Luigi Di Capua, componente del gruppo comico The Pills, ha commentato la morte del conduttore televisivo Fabrizio Frizzi. Accanto a lui Luca Vecchi. Insieme hanno raccontato del loro ultimo progetto: una serie pensata per la tv e intitolata "Ora o mai più".