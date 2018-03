L'ultimo commosso abbraccio di Roma a Fabrizio Frizzi

Esplosione al porto di Livorno: 2 morti, evacuata la zona

Roma, (askanews) - Due operai sono morti e l'area è stata evacuata in seguito all'esplosione ad un serbatoio avvenuta nel porto industriale di Livorno, in via Orlando. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. Alcuni operai sono rimasti feriti in maniera grave. La zona è quella del deposito di oli combustibili.