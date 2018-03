Sbarca a Roma "Che Disastro di Commedia": risate e gag

Roma, (askanews) - Dopo il successo internazionale dello scorso anno e la messa in scena in contemporanea in diverse capitali europee, arriva a Roma, al Teatro Brancaccio, dal 5 all'8 aprile "Che Disastro di Commedia".

Il racconto prende forma tra una scenografia che implode a poco a poco su sè stessa e attori strampalati che, goffamente, tentano di parare i colpi degli svariati tragicomici inconvenienti che si intromettono tra loro e il copione con estro e inventiva, tanto da non lasciare spazio a nient'altro che a incontenibili risate e divertimento travolgente. Tra paradossi e colpi di scena gli attori non si ricordano le battute, le porte non si aprono, le scene crollano, gli oggetti scompaiono e ricompaiono altrove. Tutto è studiato nei minimi particolari con smaliziato umorismo senza mai risultare artefatto o stucchevole.

Le prossime date:

10 aprile 2018 - Teatro Cristallo, Cesano Boscone (MI) 12 e 13 aprile 2018 - Teatro San Rocco, Seregno (MB) 14 aprile 2018 - Teatro Fumagalli, Vighizzolo di Cantù (CO) 19 aprile 2018 - Teatro Comunale, Cormons (GO) dal 2 al 13 maggio 2018 - Teatro Carcano, Milano

In esclusiva in Italia, il regista inglese Mark Bell mette in scena lo spettacolo "The play that goes wrong" (Che Disastro di Commedia), nato nel 2012 in un piccolo teatro all'interno di un pub di Londra, The Old Red Lion, con un massimo di 60 spettatori a sera e una scenografia "costruita" dagli attori stessi. Questo spettacolo ha avuto un tale successo da debuttare poi in prima mondiale nel 2014 al "Duchess Theatre" di Londra dove è incredibilmente ancora in scena.