A Londra la copia di un'opera irachena distrutta dall'Isis

Londra (askanews) - E' stata inauguarata a Trafalgar Square a Londra l'installazione "The invisible enemy should not exist", una riproduzione che rappresenta le opere distrutte dall'Isis nell'antica città di Ninive, in Iraq. L'opera è stata realizzata con oltre diecimila lattine di sciroppo di dattero dall artista Michael Rakowitz, americano di nascita, ma iracheno di origine. La scultura rappresenta uno dei grandi tori alati, con testa di uomo, posti ai cancelli d ingresso a Ninive.