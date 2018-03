Contri: una campagna CSR per arginare l'abuso di smartphone

Flavio Insinna si commuove: "Fabrizio, grazie per essermi amico"

Roma, (askanews) - Dopo la benedizione della bara, è Flavio Insinna a prendere la parola per salutare il 'suo' amico Fabrizio Frizzi e per recitare la poesia sull'amicizia di Jorge Luis Borges. "Non posso evitare la tua sofferenza, quando qualche pena ti tocca il cuore, però posso piangere con te e raccogliere i pezzi per rimetterlo a nuovo. Non posso dirti né cosa sei né cosa devi essere, ...