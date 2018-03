Storica visita di Kim Jong Un a Pechino, le immagini ufficiali

Pechino, (askanews) - Nelle immagini la prima visita di Kim Jong Un in Cina da quando il leader nordcoreano è salito al potere a Pyongyang alla morte del padre Kim Jong Il: la notizia dell'incontro con il presidente cinese Xi Jinping girava da un paio di giorni e i media ufficiali hanno ora confermato. Un evento importante, per quello che simboleggia ma anche per i contenuti dei colloqui. Il ...