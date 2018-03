Kim Jong-un in Cina? Giallo sul treno nordcoreano a Pechino

Roma, (askanews) - Kim Jong-un in visita a Pechino? Le indiscrezioni e le voci hanno continuato a rincorrersi per ore dopo che un treno ufficiale nordcoreano è entrato in Cina, passando dal confine di Dandong, ed è entrato in città. L'ipotesi che a bordo ci fosse un alto esponente del regime nordcoreano, se non addirittura il leader, che non ha mai effettuato una visita in Cina, dal suo arrivo al potere, hanno fatto il giro del mondo e i media sudcoreani e giapponesi hanno riferito di auto con targa diplomatica nordcoreana e schermi collocati presso la stazione per impedire di vedere il passaggio del treno.

I rapporti tra Corea del Nord e l'alleato cinese sono tesi da diverso tempo e Kim non ha mai incontrato il presidente Xi Jinping. L'eventuale visita, sua o di un alto esponente nordcoreano a Pechino, si collocherebbe in un momento dinamico nei rapporti internazionali attorno alla crisi missilistica e nucleare nordcoreana. Dopo il disgelo, in occasione delle Olimpiadi, con la Corea del Sud e prima dei summit tra Kim e il presidente sudcoreano Moon Jae-in e di quello storico con Donald Trump previsto per maggio.

Se ci sia stata o meno questa visita, però, resta un mistero. Secondo l'agenzia Kyodo, il treno ha lasciato la stazione di Pechino. Ma un esponente del governo cinese ha detto che la Cina fornirà informazioni "a tempo debito". Al momento - ha sottolineato la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, durante un briefing con la stampa, "non abbiamo alcuna informazione".