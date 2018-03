Antincendio, soccorso, emergenza: nuove sfide per CNH Industrial

Bolzano (askanews) - Il mondo della protezione civile si ritrova a Bolzano per Civil Protect 2018, la fiera internazionale del settore, con focus specifici su antincendio ed emergenza. Un evento che coinvolge attori sia istituzionali sia privati che qui si confrontano sulla situazione attuale e sugli sviluppi tecnologici.

Tra i protagonisti anche CNH Industrial, presente con diversi brand. Lorenzo Boninsegna è il Regional Manager per l'Italia e la Turchia di Magirus. "Siamo presenti - ha detto ad askanews - con una gamma multiprodotto e multibrand, con Iveco, Iveco Defense e non da ultimo Magirus, che è il brand specializzato nell'antincendio e protezione civile".

Magirus è un marchio storico, che ora si declina in molte tipologie di prodotto, sempre più tecnologiche. Ma senza perdere di vista, anche nella fiera altoatesina, la propria identità. "Il nostro fondatore, Konrad Dietrich Magirus - ha aggiunto Boninsegna- fu l'inventore delle autoscale ad uso antincendio e di soccorso. Sin dalla fondazione della nostra azienda nel 1864 e successivamente dalla presentazione della prima autoscala antincendio nel 1872, Magirus ha avuto una posizione di leadership di mercato a livello mondiale. Magirus presenta qui a Bolzano l'autoscala da 32 metri articolata, allestita su telaio Eurocargo Iveco".

Proprio di fronte allo stand Magirus, poi, si incontra lo spazio di Iveco Defense Vehicles. Gianpaolo Giraudi, responsabile delle Relazioni Istituzionali, Marketing e Comunicazione, ci ha presentato il MUV, Multirole Utility Vehicle. "Questo è un nuovo prodotto, che ha terminato lo sviluppo e si aoppresta a entrare in produzione, sviluppato nel nostro Centro sviluppo di Bolzano e verrò prodotto a Bolzano per il mercato della protezione civile. È un veicolo - ci ha spiegato - che nasce con caratteristiche di flessibilità e adattabilità a qualsiasi tipo di impiego. Per la protezione civile il fattore mobilità fuoristrada e la possibilità di installare attrezzature complesse sono dei plus che lo rendono sicuramente appetibile per tutte le applicazioni, che variano dalle grandi organizzazioni che prestano la loro attività alla protezione civile, ai singoli, agli allestimenti dei vigili del fuoco sia per l'attività classica sia quella degli incendi boschivi".