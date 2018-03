Pornostar Stormy Daniels fa causa al legale di Trump: diffamata

Romanzo Selvaggio: una non-fiction novel sul presente

Roma, (askanews) - Si chiamano "Alt", "Canc", "Esc", "Control": in una Milano iper-contemporanea, alle porte dell'estate, e in un mondo dominato senza alternative dalla "merda" (il denaro) questi quattro sbandati fondano una start-up per lo spaccio di droga. E' il pretesto scelto da un collettivo di scrittori, "Macello", per indicare una via di "resistenza" al clima del tempo, e alle sue ...