Di Biagio: tre o quattro cambi contro l'Inghilterra

Londra (askanews) - E' tutto pronto per la sfida di Wembley tra Italia e Inghilterra. Dopo la sconfitta con l'Argentina il ct Gigi Di Biagio darà spazio anche a nuove soluzioni. "Qualcosa cambierò, visto qualche acciacco, visto il momento della stagione in cui non tutti sono al top. Il numero preciso di cambi? Non vorrei sbagliare ma direi tre o quattro". Anche in assenza di Harry Kane, non mancheranno certo le insidie per gli azzurri: "Non so chi giocherà - ha spiegato il ct - loro hanno giocatori di altissimo livello che possono fare male, dal centrocampo in avanti. Non so se giocherà Rushford, non penso, ci sarà Vardy o Sterling... Ma se pensiamo ai nomi non ne veniamo a capo. Dovremo limitarli cercando di stare vicini fra di noi".

Seconda prova per Di Biagio alla guida della nazionale maggiore. Ma nel futuro per l'ex giallorosso secondo il commissario federale Alessandro Costacurta ci potrebbe essere spazio nello staff, non si sa bene con quale ruolo. "Non mi sono posto il problema, Ale ha detto questa cosa per sottolineare il mio lavoro in questi anni e per quello che sto facendo. Quando sarà il momento dirò la mia e farò la mia valutazione, non è un problema che mi può riguardare oggi. Semmai più avanti vi risponderò".