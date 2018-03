Festival del giornalismo Perugia, online il corto "David Troll"

Roma, (askanews) - Fake news, migrazione e organizzazioni umanitarie. Questi i temi del cortometraggio "David Troll" che verrà presentato martedì 27 marzo alle 20 in un evento speciale, aperto a tutto il pubblico della rete, sui social network di Amref Health Africa Italia e del Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia (@Amref Health Africa - Italia e @international journalism festival).

Nelle immagini il trailer del corto prodotto da Amref Italia insieme a 8Production, presentato in anteprima lo scorso novembre alla Festa del Cinema di Roma.

"Sono passati diversi mesi dalla pubblicazione del trailer, e il corto continua ad essere molto attuale - spiega Guglielmo Micucci, direttore di Amref Italia - non solo per le discussioni che attengono al giornalismo, ma anche per un tema in questi giorni molto scottante: gli sbarchi dei migranti e le accuse alle organizzazioni umanitarie. Il corto tocca anche questo tema e la costruzione di un clima di diffidenza in cui può trovarsi a suo agio un personaggio psicologicamente e socialmente strano come David Troll".

Il direttore aggiunge "ci viene continuamente richiesto di rendere pubblico il corto. Richieste che arrivano da festival, da associazioni, da scuole e da persone che hanno visto il trailer negli scorsi mesi. Ci abbiamo pensato e abbiamo trovato nel Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia il partner perfetto per farlo".

David Troll è un corto sulle bufale 2.0 e le Ong che vede protagonisti Paolo Brigulia, Remo Girone e Lorenzo Lavia. Prodotto da 8 Production e diretto da Antonio Costa, il corto affronta il tema delle false notizie che infestano il web.

Davide Penna, in arte David Troll - l'attore Paolo Briguglia - è quotidianamente a caccia di verità scottanti e insaziabile ricercatore di "like". Nonostante non abbia più 20 anni, vive ancora con il padre, interpretato da Remo Girone, si aggira tra la sua cameretta e il cortile del palazzo per raccontare ai suoi follower un mondo a lui ancora sconosciuto, accompagnato da un personale e bizzarro social media manager, nel ruolo Lorenzo Lavia, l'unico altro essere umano con cui Davide abbia una relazione non virtuale.

L'evento virtuale di martedì anticipa un altro appuntamento che Amref terrà a Perugia con protagonisti Giobbe Covatta e gli autori di Lercio: "Lercio vs Giobbe. Migrazioni e invasioni, tra satira e fake news", in programma domenica 15 aprile alle 17.30.