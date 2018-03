Le storie di Sofia Viscardi al cinema con il film "Succede"

Roma, (askanews) - Sofia Viscardi è una youtuber milanese di 19 anni, seguita su Facebook da 200mila persone e da un milione e mezzo su Instagram. Gli adolescenti che sono impazziti per le sue storie di avventure quotidiane, si sono appassionati al suo primo romanzo, "Succede", che raccontava la storia di tre amici al tempo dei social. Oggi "Succede" è diventato un film, diretto da Francesca Mazzoleni, interpretato da Margherita Morchio, Matilde Passera, Matteo Oscar Giuggioli, nei cinema dal 5 aprile.

Per Sofia un'altra avventura.

"Racconta una generazione dal punto di vista della generazione che racconta, che secondo me è molto importante, in un modo però molto vero, quindi sia che hai l'età che viene raccontata sia che sei più grande, genitore o anche universitario, rivivere determinate emozioni, per me è bello per tutti. Quando lo guardo e penso che l'origine sono stata io è divertente..

Gli amici del cuore, i primi amori, le prime trasgressioni sono simili a quelle degli adolescenti delle generazioni precedenti, ma il film evidenzia come i social e la condivisione siano fondamentale per gli adolescenti di oggi.

"Di base la vedo come una cosa molto positiva il condividere, se Sofia non avesse condiviso queste sue storie, questo suo libro, non avremmo questo film. Se la Francy non avesse condiviso tutte le sue idee il film non sarebbe così".

"Ci danno tanto perché ci danno la possibilità di conoscere, raccontare o appartenere a delle realtà che non ci sono vicine. Però certamente il fatto che non ci insegnino ad usarli porta anche tanta negatività, perché come mi insegnano a scrivere o a leggere, o a stare con le persone in modo educato, dovrebbero anche insegnarmi che allo stesso modo devo fare utilizzando i mezzi di comunicazione".

Per la regista la vera sfida è portare al cinema i ragazzi che non hanno grande familiarità con le sale.