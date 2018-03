Parte da Roma "Real illusion", tour dell'illusionista Triggiano

Roma (askanews) - Energia pura e ritmi incalzanti per "Real Illusion", lo show dell'illusionista italiano Gaetano Triggiano il cui tour parte dal teatro Brancaccio di Roma, martedì 27 marzo 2018; uno spettacolo, diretto da Arturo Brachetti, che si sviluppa quasi come un sogno che pian piano prende vita sul palco, come ha spiegato lo stesso artista.

"Io quando creo un'illusione nuova o quando penso per trovare l'ispirazione - ha detto - mi domando sempre: cosa accadrebbe se... spesso anche attraverso il vero e proprio desiderio delle persone. Negli anni '90 Copperfield fu il primo a fare il volo dal vivo in teatro e chi di noi non ha mai desiderato di volare? Quindi veder realizzato un sogno su un palcoscenico è il massimo per un illusionista".

Triggiano e Brachetti, in effetti, hanno concepito "Real Illusion" come un nuovo modo di fare magia, dove le illusioni non sono elementi a sé stanti, ma vengono inglobati in un vero e proprio linguaggio teatrale.

"Abbiamo immaginato un luogo surrealista, come una fabbrica abbandonata da Gustave Eiffel sulle nubi - ha precisato il regista - un luogo senza tempo dove la magia prende vita e la realtà cede il passo alla fantasia, per scoprire come bambini emozioni ormai dimenticate".

Dopo Roma, lo spettacolo del David Copperfield italiano farà tappa anche al Teatro Colosseo di Torino il 6 aprile, al Teatro della Luna di Milano dal 10 al 15 aprile, al Teatro Verdi di Firenze il 21 aprile e al Teatro Il Celebrazioni di Bologna il 22 Aprile.