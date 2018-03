Enrico Rossi: "In Sicilia 30 mila forestali, da noi solo 350"

Roma, (askanews) - "Il bosco della Toscana ha valore perché costruito in grandissima parte dall attività umana. Noi vogliamo stringere rapporti con le categorie economiche e con quelle imprese dinamiche di questo settore. Vogliamo ricostruire la filiera del bosco, per valorizzarlo anche dal punto di vista economico. Abbiamo bisogno di far assumere dagli enti gli operai forestali. Ne abbiamo 350 in Toscana, 30 mila in Sicilia, forse sono troppi da loro e troppo pochi da noi": così il presidente della Toscana, Enrico Rossi, commenta la presentazione del rapporto sulle foreste della Regione.