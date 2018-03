Al Sisi vota, la sua rielezione in Egitto data per certa

Il Cairo, (askanews) - Il presidente egiziano uscente, Abdel Fattah al Sisi, in corsa per la sua rielezione, ha votato. Nelle immagini il presidente mentre depone la scheda nell'urna al Cairo e poi stringe le mani agli scrutatori.

In Egitto sono in corso le elezioni presidenziali che dovrebbero confermare al Sisi alla guida del Paese per altri quattro anni. Sono circa 60 milioni gli elettori chiamati alle urne da lunedì a mercoledì prossimo per scegliere tra il presidente uscente e l'unico sfidante, Moussa Mustafa Moussa, un politico poco conosciuto e noto sostenitore di al Sisi.