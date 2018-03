Laura Pausini commossa per Fabrizio Frizzi: sono devastata

Roma, (askanews) - "Chiedo scusa se non sono allegra come al solito, ma ho sentito che avete reso omaggio a un uomo straordinario e anche io sono devastata dalla notizia. Carlotta e Stella, vi mando un bacio molto grande". "È incredibile, non sono capace... Vado davanti a tantissime persone ma queste cose qui non so gestirle".

Così una commossa Laura Pausini ha parlato di Fabrizio Frizzi, il conduttore tv scomparso a Roma a 60 anni, a Radio2, nel corso della puntata di "Radio2 Social Club" a lei interamente dedicata.