Ironia di Alain Delon: da giovane sono stato vittima delle donne

Economia

La plastica e la sfida dell’economia circolare

La plastica è pronta per la sfida dell’economia circolare, dove niente è rifiuto e tutto diventa risorsa. Per raccontare il cambiamento e gli sviluppi tecnologici del settore, aziende, esperti, università ed istituzioni si sono dati appuntamento a Palermo per le giornate della ricerca promosse da Corepla, il consorzio nazionale per il recupero e il riciclo della plastica.