Monza, in banca per un giorno si scambiano figurine di calciatori

Monza (askanews) - Sugli stessi tavoli della banca, dove di solito si discutono investimenti e finanziamenti, per un giorno le monete di scambio sono le figurine dell'album Calciatori Panini 2017-2018. Un bene materiale, prezioso e trasversale quasi come il denaro, che in tempi di criptovalute è capace di appassionare tanto i bambini quanto i meno giovani. Succede a Monza dove oltre 500 piccoli e grandi collezionisti hanno preso d'assalto la filiale Intesa Sanpaolo di piazza Trento e Trieste per barattare i loro doppioni nell'ambito del "Panini Tour Up! 2018".

Un successo che ha sorpreso un po' anche Mauro Federzoni, direttore regionale Milano e provincia di Intesa Sanpaolo: "Abbiamo concepito questa filiale con un nuovo layout, quindi come una filiale aperta e accogliente, vederla ancora di più piena di bambini e giovani è non solo lo scopo della filiale, ma uno degli assi portanti del nostro nuovo piano d'impresa. Fare questa attività in banca per noi ha il significato di far vivere loro la banca come un luogo vicino e quindi, se possibile, un domani avvicinarli di più al concetto di risparmio".

Alla base dell'iniziativa promozionale, che prevede tra l'altro 500 figurine in regalo a chi sottoscrive il nuovo conto corrente a canone zero per i minori di 18 anni "XME Conto Up!", c'è infatti l'idea che anche una collezione di figurine possa essere educativa, come sottolinea Antonio Allegra, direttore per il mercato Italia figurine e card di Panini: "Noi crediamo che fare una raccolta come Calciatori, comunque lunga e importante, sia di fatto un investimento su se stessi, un progetto a medio e lungo termine. Da questo punto di vista il messaggio non è tanto diverso dalla cultura del risparmio, dall'imparare a gestire dei progetti".

L'iniziativa itinerante si concluderà all'inizio di aprile, dopo tappe in 30 città di tutta la penisola, per un totale di 42 giornate.