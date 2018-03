Tra due mesi le nozze di Megan e Harry: sono pronti i souvenir

In migliaia alla "March for our lives" contro le armi in Usa

Roma, 24 mar. (askanews) - Centinaia di migliaia di persone scendono in piazza negli Stati uniti per partecipare alla "March for Our Lives", una manifestazione storica contro le armi, reazione al massacro del 14 febbraio scorso in una scuola superiore della Florida. Nella sola Washington sono attese mezzo milione di persone. Oltre 800 le marce previste in diverse città degli Stati Uniti e del ...