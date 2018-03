Castello Sforzesco, Novecento di carta: volto grafico dell'arte

Salvi tre orangotanghi: erano in gabbia come animali da compagnia

Roma, (askanews) - Utu guarda con riconoscenza i suoi soccorritori: è lui uno dei due giovani orangotanghi salvati da una gabbia minuscola, dove si trovava rinchiuso come animale da compagnia sull'isola del Borneo. L'altro è Joy, il quale, come Utu, avrà bisogno di qualche anno prima di riuscire a gestirsi autonomamente e poi tornare in natura. Un terzo orangotango, Tomang, è stato soccorso in un ...