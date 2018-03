Roma, Gdf sequestra 45 tonnellate di Gpl: denunciate 7 persone

Roma, (askanews) - La Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato, negli ultimi

due mesi, oltre tremila bombole di Gpl, risultate prive dei requisiti di sicurezza e con quantitativi di prodotto inferiore a quanto formalmente dichiarato. Sette le persone denunciate.

I finanzieri hanno eseguito una serie di controlli nell'ambito del commercio del Gpl per uso domestico,

le comuni bombole da cucina o per il campeggio. Un rilevante quantitativo di recipienti sono risultati privi del collaudo obbligatorio e, dunque, altamente pericolosi per l elevato rischio di esplosione.

Successivi riscontri hanno permesso di rilevare che le bombole erano riempite con metodi "artigianali" e con un quantitativo di Gpl inferiore rispetto a quanto dichiarato, ponendo in essere una vera e propria truffa.

Infatti, i contenitori sono risultati riempiti con oltre il 20% di gas in meno, rispetto al loro contenuto dichiarato e a quanto per essi pagato dai consumatori. Tra i diversi interventi operati dalle Fiamme Gialle romane, oltre 400 bombole sono state rinvenute in un deposito non autorizzato a Fiano Romano.