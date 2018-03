Ibra pubblica video su Twitter: "Los Angeles, welcome Zlatan"

Roma, (askanews) - Un video di appena 21 secondi che raffigura dapprima un leone che va incontro a Zlatan Ibrahimovic, e poi con i due uno a fianco all'altro. Infine, l'annuncio del giocatore svedese: "Los Angeles, welcome to Zlatan". Questo il video che conferma l'arrivo di Ibra al Los Angeles Galaxy pubblicato sul proprio profilo Twitter. Una clip che ha incassato in poco tempo già migliaia e migliaia di visualizzazione.