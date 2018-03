Traumi infantili, un libro per aiutare i bambini nelle tragedie

Roma, (askanews) - Si è tenuta in Campidoglio a Roma la presentazione stampa del nuovo libro della psicologa Anna Rita Verardo dal titolo "E quando avrò paura ... io ci sarò per te", un volume per aiutare i bambini colpiti da esperienze traumatiche come un lutto o un suicidio di un familiare. Una guida in due parti ideata da un lato per bambini e adolescenti fino a 14 anni ("E quando avrò paura..."), con una contro-copertina nel verso opposto ("Io ci sarò per te") che si rivolge invece agli adulti, spiegando loro come aiutare i bambini che hanno vissuto quest'esperienza traumatica.

Con un linguaggio naturale e delicato, il libro della Verardo traccia un percorso capace di accompagnare i bambini verso l'uscita dal disagio, promuovendo una corretta "cultura del trauma" e sensibilizzando genitori, caregivers, operatori con responsabilità terapeutiche e professionalità che operano nel mondo della scuola verso una maggiore preparazione sul tema con consigli pratici sui comportamenti da adottare.

Alla presentazione in Campidoglio anche Anna Foglietta e Angela Curri, già madre e figlia nella fiction Rai "La mafia uccide solo d'estate", che hanno letto e interpretato alcuni passaggi del libro.