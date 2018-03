Alessia Rotta (Pd): votiamo scheda bianca. Nessun accordo

Roma, (askanews) - "Sono state in corso in queste ore e nella notte le trattative tra i vari partiti. Al momento procederemo votando scheda bianca. Nessun accordo".

Così Alessia Rotta, deputata Pd, poco prima del voto sui presidenti di Camera e Senato.

"Io non commento i nomi - ha aggiunto - vorrei guardare al metodo. Noi abbiamo detto due cose: per il governo è un discorso che non ci riguarda, se il ragionamento sulle cariche istituzionali, come abbiamo sempre detto, si fa insieme, questo ragionamento ci vedrà coinvolti, ma non dipende da noi".