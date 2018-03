Caso Skripal, la Ue richiama l'ambasciatore a Mosca

Bruxelles (askanews) - L'Unione europea ha deciso di richiamare "per consultazioni" il proprio ambasciatore a Mosca a seguito dall'avvelenamento dell'ex spia russa Sergei Skripal nel Regno Unito. "Non è stato richiamato a Bruxelles in modo permanente ma per delle consultazioni", ha spiegato il primo minitro olandese Mark Rutte

Giovedì 22 marzo i leader europei hanno definito "altamente probabile" che la Russia sia responsabile dell'attacco all'ex spia. E alcuni Stati membri starebbero anche valutando l'ipotesi di espellere i diplomatici russi o di richiamare i propri ambasciatori.

E mentre il primo ministro britannico Theresa May, ha salutato con favore l'iniziativa da Bruxelles, il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, da Hanoi, in Vietnam, ha accusato il Regno Unito di "spingere i suoi alleati ad adottare misure volte allo scontro" con Mosca.