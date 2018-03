Plastica, Sipa: "Bene riciclo PET ma c'è problema qualità"

Palermo, (askanews) - Bene i livelli di riciclo del PET ma la sfida, rispetto ad eccellenze come Giappone e Germania, resta quella della qualità. Lo conferma dalle Giornate della Ricerca promosse da Corepla a Palermo la responsabile marketing di Sipa, Roberta Gualtieri.

"Il riciclo in Italia non è male nella percentuale di materia che noi trattiamo, cioè il PET - dice Gualtieri -. Il problema che abbiamo è però quello della costanza della qualità del riciclato. Abbiamo fatto delle prove nel nostro impianto molto innovativo, partendo da questa scaglia di PET fino ad arrivare alla bottiglia con una percentuale molto elevata di riciclato, fino anche al 100 per cento. In Italia abbiamo però ancora delle variazioni nella qualità di questi flake che non consentono sul fronte della qualità di avere questa costanza, anche produttiva, che è essenziale".