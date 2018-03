Repubblica ceca, esplosione in impianto chimico: almeno 6 morti

Altro

Cratere Appia, il crollo in diretta

Tre metri per quattro, con una profondità di 5 metri. Sono le dimensioni del 'cratere' che si è aperto sulla carreggiata della Circonvallazione Appia, chiusa all'altezza del civico 146. "La voragine è grande 3 metri per 4, per una profondità di 5 metri. Italgas e Acea sono sul posto per verificare i danni" riferiscono i Vigili Urbani. Le macchine che erano parcheggiate in prossimità della ...