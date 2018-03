L'ex della Isoardi: "Se diventi first lady, mandami ai 'Pacchi'"

Roma, (askanews) - Danilo De Santis, autore della commedia a teatro "Quella piccola pazza cosa chiamata amore", al Golden di Roma fino all'8 aprile, racconta la sua storia tormentata con la ex fidanzata Elisa Isoardi, attuale compagna del leader della Lega Matteo Salvini.

"Nel mio vissuto c'è stato questo decennio in cui in età giovanile uscivo ed entravo da questa storia e non riuscivo a trovare una soluzione. Era con questa ragazza (Elisa Isoardi, ndr) che veniva dal cuneese, fece il corso di teatro con me, ci innamorammo, e poi da là le strade si sono separate e questa ragazza, che ora è diventata donna, potrebbe diventare la first lady italiana".

"Quando ho scritto lo spettacolo ero già uscito da questa ossessione, sennò non ne avrei mai scritto. Sono stato sei mesi sul divano, la famosa fase depressiva post-botta sentimentale".