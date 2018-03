Candidati ai David al Quirinale con la spilla contro le molestie

Innovazione: una Borsa per far incontrare ricercatori e aziende

Venezia (askanews) - Fare incontrare i protagonisti della ricerca, i dottori ricercatori, e le imprese impegnate sul fronte dell'innovazione per favorire la competitività delle aziende italiane attraverso l'inserimento di figure altamente specializzate. E' l'obiettivo de "La Borsa della Ricerca forDoc" ", il primo evento nazionale di recruiting per dottori di ricerca, in programma a Verona l'1 e ...