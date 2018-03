Texas, nuova esplosione a Austin. Polizia indaga sui pacchi-bomba

Roma, (askanews) - Nuova esplosione in un centro commerciale a sud di Austin, in Texas, la sesta in meno di quattro settimane. Ci sarebbero dei feriti, ma ancora non ci sono notizie chiare sulle loro condizioni.

La polizia intervenuta sul posto ritiene però che questo episodio potrebbe non essere correlato agli altri, che fanno invece pensare a un attentatore seriale; esplosioni che fino ad ora hanno causato la morte di due persone e il ferimento di altre cinque.

"Dalle nostri indagini possiamo dire che non si è trattato di un ordigno esplosivo - ha detto Ely Reyes, della polizia di Austin - questo incindente non sembra connesso agli altri che abbiamo avuto qui ad Austin".

Nell'ultimo mese, però, cinque ordigni esplosivi artigianali, contenuti in pacchi e messi vicino ai marciapiedi, sono esplosi ad Austin e vicino a San Antonio. Il presunto attentatore seriale non ha mai parlato ufficialmente con la polizia. Ma come riferiscono i media americani, attraverso un codice non ancora compreso delle autorità, sta cercando di comunicare qualcosa con ogni pacco bomba che fa esplodere.

Due giorni fa un'altra bomba, fortunatamente inesplosa, ha costretto alla chiusura di una struttura FedEx vicino all'aeroporto di Austin.