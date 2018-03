Putin trionfa e rapporti commerciali Italia-Russia crescono

Mosca, (askanews) - Trionfatore sì, ma il compito è difficilissimo. Per il suo quarto mandato, portato a casa con percentuali da plebiscito, dal presidente russo Vladimir Putin ci si attende un punto di svolta. Noto è che Putin vince meglio quando le tensioni internazionali crescono, e guarda caso qualche risultato si vede sul fronte economico.

Ma come stanno andando i rapporti italo-russi, proprio su questo fronte? Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia, che il 23 marzo organizza a Napoli un forum proprio sui rapporti bilaterali.

"Io penso che quest'anno siamo stiamo guadagnando terreno rispetto all'anno scorso. I rapporti economico commerciali crescono, nonostante queste tensioni e forse provocazioni internazionali. Il Pil nei primi due mesi è aumentato del 2% rispetto all'anno scorso. Gli investimenti in conto capitale quasi del 4%. I consumi interni dell'1,7%. Questo ci fa sperare molto bene. Nei primi due mesi, i dati ovviamente sono non ufficiali, c'è stato un incremento di circa il 24%. Ancora siamo all'inizio dell'anno e non abbiamo ancora i dati di marzo, ma quello che noi da qui pensiamo e odoriamo nell'aria, io credo che quest anno possiamo fare un salto qualitativo in più rispetto all anno scorso".