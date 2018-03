"Italia modello di sviluppo agro-industriale per la Russia"

Mosca, (askanews) - "Penso che il modello di sviluppo agro-industriale italiano e alimentare sia un modello molto efficace per lo sviluppo ulteriore della produzione alimentare e della produzione agro-industriale in Russia": lo ha affermato Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia e dell'associazione Conoscere Eurasia, in un'intervista ad askanews, in vista del forum che si terrà a Napoli il 23 marzo.

"Non voglio fare nomi, ma ad esempio nell'agricoltura organica, non solo quella biologica, la Russia può dare un ulteriore contributo nella collaborazione e nella cooperazione industriale tra l'Italia e la Russia e la Campania in modo particolare perché la Campania è il cuore della produzione agricola italiana", ha aggiunto.