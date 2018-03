Facebook, capo della sicurezza Stamos annuncia dimissioni

Jack Jaselli con le 76 detenute del carcere di Venezia

Milano (askanews) - Da un concerto in carcere possono nascere musica, emozioni e poesia. E' quello che è successo a Jack Jaselli, che ha scritto una canzone con le 76 detenute del carcere di Venezia e ha realizzato un documentario per raccontare questa storia in onda su Realtime. "Ci siamo quasi lanciato una sfida per gioco, che è stata quella di provare a scrivere una canzone insieme. Abbiamo ...