Trump: saremo duri con spacciatori, questo include pena di morte

Washington (askanews) - Lotta alla droga senza sconti, Il presidente americano ha svelato la nuova strategia contro lo spaccio e la diffusione di oppiacei.

"Queste sono persone terribili e noi dobbiamo diventare duri, possiamo indossare tutti i nastri blu che vogliamo ma se non prendiamo gli spacciatori stiamo perdendo il nostro tempo, ricordatelo: stiamo perdendo tempo e essere duri significa anche usare la pena di morte".

"La pena definitiva deve diventare la pena di morte, forse il nostro paese non è pronto per questo, è possibile che non sia pronto questo lo capisco forse, ma personalmente non lo capisco".