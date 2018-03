San Paolo, (askanews) - Nuova manifestazione a San Paolo per ricordare Marielle Franco, assassinata brutalmente con il suo autista a Rio de Janeiro. Migliaia di persone soprattutto donne sono scese in piazza per chiedere la verità sull'omicidio della consigliera municipale, attivista per i diritti umani del popolo delle favelas. Franco lottava contro le prevaricazioni della polizia e dell'esercito e ancora non è chiaro da chi sia stata uccisa.