Live electronics e pop-rock per Francesca Michielin in concerto

Milano (askanews) - Dopo l'anteprima di Parma è partito il 17 marzo dal Fabrique di Milano il Francesca Michielin Tour 2018, la nuova esperienza live di Francesca Michielin nei principali club di tutta Italia, prodotta e distribuita da Live Nation.

La cantautrice e polistrumentista porta sul palco per la prima volta dal vivo "2640", il suo ultimo album di inediti anticipato dai singoli "Vulcano" e "Io non abito al mare". È uno spettacolo che unisce il mondo del live electronics a quello pop/rock, con oltre 20 brani tutti suonati live senza l'utilizzo di sequenze. Francesca e la band hanno a disposizione in postazione, oltre agli strumenti tradizionali, le rispettive varianti elettroniche: la cantante, che suona tastiere, chitarra e basso, oltre al timpano e al TC helicon, usa un launchpad con cui prepara, lancia, looppa e ferma i campionamenti catturati dal vivo.

Il tour ha fatto registrare 5 tutto esaurito prima del debutto e due raddoppi per le date di Roncade il 28 e 29 marzo e Roma il 12 e 13 aprile.