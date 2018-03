Al via la settimana della moda a Tokyo, l'Oriente è più vicino

In Nicaragua benedizione animali per la festa di San Lazzaro

Masaya (askanews) - Cani e gatti in costume e benedetti per onorare San Lazzoro. In Nicaragua centinaia di persone vanno in chiesa a Masaya con i loro amici a quattro zampe per ottenere la protezione del Santo. È una delle più bizzarre manifestazioni che si tengono nel paese, con la cerimonia propiziatori si punta a chiedere la salute degli animali e miracoli per parenti e amici.