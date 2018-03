SsangYong lancia iniziativa 100% soddisfatti o rimborsati

Milano, (askanews) - 100% Soddisfatti o rimborsati. Un claim sentito tante volte, ma raramente riferito al mondo dell'auto. A muoversi in controtendenza, la casa coreana SsangYong che a partire da questa settimana darà ai propri clienti l'opportunità di acquistare e provare per un mese o 2mila km una vetture a scelta della propria gamma, con l'opzione di poterla restituire a costo zero se non si è soddisfatti, fatte salve le spese di immatricolazione e messa su strada. Il direttore generale di SsangYong Italia, Mario Verna: "Non ci sono asterischi, non ci sono costi nascosti è davvero una iniziativa che vuole ancora di più dare al nostro mondo e ai nostri clienti una garanzia di trasparenza totale. E lo fa seguendo il claim che abbiamo usato per lancio del nuovo Rexton "Sicuri di sé"".

L'offerta, che si aggiunge ai 5 anni di garanzia già presente su tutti i modelli, fa leva sulla fiducia di SsangYong nei propri prodotti e punta ad aumentare la diffusione del marchio in Italia, come ha spiegato il direttore generale Verna: "Il nostro primo obiettivo è far conoscere ai clienti un'opzione di acquisto. Accanto a questo evidentemente ci sono obiettivi numerici, puntiamo a crescere del 20% quest'anno rispetto allo scorso, dove la componente Rexton la farà da padrone".

Con oltre 60 anni di storia il marchio coreano SsangYong ha acquisito visibilità soprattutto negli ultimi anni con il lancio di modelli apprezzati dal mercato come il crossover Tivoli presentato nel 2015 o il Suv di grandi dimensioni Rexton fresco di restyling, passando per Korando che sarà aggiornata il prossimo anno e il pick-up Musso, rinoceronte in coreano, presentato a Ginevra e nei concessionari dal prossimo maggio: "Solidità, sicurezza e affidabilità sono alcuni dei tratti distintivi del marchio SsangYong. Caratteristiche che unite a una tecnologia d'avanguardia, descrivono molto bene il mondo del made in Corea".