Enel, a Catania nascono i pannelli fotovoltaici 2.0

Catania, (askanews) - Al via la nuova produzione di pannelli fotovoltaici di ultima generazione. Il progetto è partito da Catania: un progetto di riconversione tecnologica di 3SUN di Enel Green Power, grazie al quale il sito industriale catanese diventerà il primo impianto a livello mondiale a produrre in esclusiva il pannello fotovoltaico bifacciale di tipo HJT.

Il programma di riconversione tecnologica della fabbrica 3SUN, il più grande impianto di produzione di pannelli fotovoltaici d'Europa, prevede un investimento di 80 milioni di euro.

La presidente di Enel, Patrizia Grieco: "Enel ha deciso di spingere sulla frontiera dell'innovazione proprio per imprimere un ulteriore cambio tecnologico al fotovoltaico. È una tecnologia molto importante, è quella che ha avuto il deployment più significativo nell'ultimo anno e quindi è una tecnologia su cui puntiamo molto".

La fabbrica di Catania diventa il fulcro di questa innovazione, spiega Antonio Cammisecra, responsabile di Enel Green Power, la divisione globale per le energie rinnovabili di Enel. "Trecento persone sono le risorse più importanti; sono loro che hanno inventato e sviluppato questa tecnologia a pochi metri da qui, nel laboratorio di Catania. In queste trecento persone ci sono tutte le maestranze che dovranno gestire e condurre questa fabbrica, perché dovremo produrre per molti anni facendo evolvere il prodotto. Faremo quindi un mestiere che non è tanto da Enel, perché non siamo fabbrica; questo è un unico mondiale per il gruppo Enel".

Questo pannello fotovoltaico è basato sulla tecnologia ad eterogiunzione (ovvero la giunzione di due tipi diversi di silicio, l'amorfo e il cristallino) dalle performance particolarmente elevate. Un balzo tecnologico non indifferente. Come spiega Antonello Irace, amministratore delegato di 3SUN: "E' un pannello fotovoltaico progettato per l'ingegneria di Enel Green Power e quindi customizzato per i nostri impianti fotovoltaici, che noi progettiamo e installiamo in giro per il mondo. Parliamo di 72 celle, vetro-vetro, bifacciale, 1.500 volt e anche il packing è stato ottimizzato per poter minimizzare i costi di logistica e spedizione dalla fabbrica in giro per il mondo".

Nel dettaglio, il progetto 3SUN 2.0 si articola in tre fasi: la prima, al via nel secondo trimestre 2018, prevede la realizzazione di una nuova linea di assemblaggio per la produzione di pannelli con architettura bifacciale; la seconda prevede l'installazione di una nuova linea produttiva di celle di tipo HJT, operativa dal primo trimestre 2019. Nella terza fase, infine, si arriverà al raddoppio della capacità produttiva della linea HJT. Alla fine della riconversione tecnologica, la fabbrica vedrà la produzione di circa 1.400 pannelli al giorno per un totale di 500mila pannelli l'anno.