Enel, "Vi presentiamo il nuovo fotovoltaico ibrido"

Catania, (askanews) - "Oggi inauguriamo la linea di assemblaggio dei nuovi moduli bifacciali e al tempo stesso posiamo la prima pietra della realizzazione della fabbrica della linea di produzione che realizzerà i moduli con la nuova tecnologia, detta eterogiunzione. Il modulo fotovoltaico che sarà assemblato e prodotto a Catania, dal primo trimestre 2019, quando la seconda fase sarà terminata, sarà un prodotto nuovo, non esistente sul mercato mondiale, un prodotto modulo bifacciale che associa le caratteristiche del silicio amorfo a quelle del silicio cristallino, viene definito ibrido e che avrà come caratteristica tecnica quella di avere la più alta efficienza oggi disponibile sul mercato". A spiegarlo è Antonio Cammisecra, responsabile di Enel Green Power, la Divisione Globale per le Energie Rinnovabili di Enel, in occasione del taglio del nastro della nuova produzione della fabbrica 3SUN per la fabbricazione di pannelli fotovoltaici bifacciali di ultima generazione.

"Un'eccellenza perché è innovazione fatta in casa, in assenza di un'innovazione disponibile nel mercato. Stiamo surrogando una mancanza dell'industria. Il settore del fotovoltaico è stato un po' pigro, ha vissuto di aumento di volumi e riduzione dei costi ma non ha molto scommesso sull'innovazione. E noi abbiamo deciso di fare il mestiere degli altri, ora questa scommessa sembra ci stia dando ragione. É a chilometro zero perché è tutto avvenuto qui a Catania, sarà un po' meno a chilometro zero il delivery di questi impianti perché l'obiettivo è di portarli in tanti posti del Pianeta dove noi stiamo sviluppando i progetti di rinnovabili".