Vanessa, moglie di Donald Trump Jr, chiede il divorzio

New York, (askanews) - La moglie di Donald Trump Jr, figlio maggiore del presidente degli Stati uniti, ha presentato domanda di divorzio a New York.

Vanessa Trump, nata Haydon, aveva sposato Donald Jr. nel novembre 2005. La coppia, entrambi 40enni, ha cinque figli tutti tra i 3 e i 10 anni.

Secondo quanto scritto dai media americani, l'ex modella ha presentato una domanda di divorzio che non dovrebbe comportare una causa sulla custodia dei figli o sulle proprietà.

Diverse settimane fa il New York Post aveva riferito che la coppia stava attraversando una crisi coniugale, a causa dei frequenti viaggi di Donald Jr, che come il padre ha una passione per Twitter. A metà febbraio la moglie, solitamente timida davanti alle telecamere, si è ritrovata sulle prime pagine di tutti i giornali dopo avere aperto una lettera del marito contenente della misteriosa polvere bianca. Una sostanza innocua, che non ha evitato a Vanessa un ricovero come misura preventiva, assieme alla madre, che era nelle vicinanze quando è stata aperta la missiva. Il 1 marzo la giustizia ha arrestato un uomo di 24 anni accusato di avere inviato il messaggio di minacce con la polvere.