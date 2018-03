Centrodestra, Toti: trovare due figure di garanzia per Camere

Genova (askanews) - "Riterrei un governo costruito su programmi molto diversi, come quelli del centrodestra, del Pd e dei 5 stelle un governo poco potabile per gli elettori italiani, che si sono espressi in modo chiaro". Lo ha detto il governatore della Liguria e consigliere politico di Berlusconi, Giovanni Toti, commentando le ultime dichiarazioni del capogruppo di Forza Italia alla Camera, Renato Brunetta.

"Altra cosa -ha concluso Toti- è il dialogo istituzionale sulla presidenza delle Camere dove spero che tutti i partiti si parlino per trovare due figure di garanzia, punti di riferimento ed equilibrio in una legislatura complicata da portare avanti".