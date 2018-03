Il trailer italiano del nuovo film "Avengers: Infinity war"

#TempoDiGiocare, appello a famiglie: tornate a giocare insieme

Milano (askanews) - Il rapporto genitori e figli si costruisce anche con il gioco, lo dicono gli esperti, ma troppo spesso nelle famiglie dove mamma e papà lavorano entambi, c'è davvero poco spazio per i momenti ludici comuni. Secondo un'indagine di Pepita Onlus e Hasbro durante la settimana in famiglia si gioca meno di un'ora al giorno. E per più di tre quarti del totale degli intervistati ...