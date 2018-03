Dolore e rabbia per l'omicidio di Marielle Franco sui social

Scalare l'Everest in sedia a rotelle, il sogno di un paraplegico

Roma, (askanews) - L'australiano Scott Doolan ha 28 anni e un sogno. Raggiungere il campo base dell'Everest a 5.364 metri d'altezza. E non importa che sia in sedia a rotelle, vuole dimostrare che anche per un paraplegico è possibile farlo, vuole essere il primo a riuscire nell'impresa. "Mi sono preparato sulle montagne che ho intorno a casa - racconta prima di partire per l'avventura, da ...